Το αντικείμενο που είχαμε ξεχάσει επιστρέφει στις τάσεις -Θα ανανεώσει τους τοίχους του σπιτιού σας - iefimerida.gr

Eπιστρέφει στη μόδα ένα vintage αντικείμενο και μεταμορφώνει κάθε χώρο, συνδυάζοντας φως, στιλ και ζεστή ατμόσφαιρα.

Με την έλευση του χειμώνα και τις πρώτες χιονοπτώσεις, η επιθυμία να βρεθούμε σε ζεστούς, άνετους χώρους μεγαλώνει. Αν και τα βαριά υφάσματα και οι πλούσιες αποχρώσεις δημιουργούν φιλόξενες γωνιές, συχνά λείπει το φως.

Για αυτό πολλοί υιοθετούν την τάση του «mirror wall», ενώ άλλοι επιστρέφουν σε vintage στοιχεία που μεταμορφώνουν ολοκληρωτικά ένα δωμάτιο, όπως το συγκεκριμένο trend.

Δείτε το αντικείμενο που επιστρέφει στη διακόσμηση του σπιτιού, στο Bovary.gr