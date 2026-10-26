Η Αντιγόνη Κουλουκάκου τόλμησε να συνδυάσει δύο διαφορετικά prints -Το στιλιστικό τρικ που έκανε τη διαφορά - iefimerida.gr

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου έκανε μια κομψή εμφάνιση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αποδεικνύοντας ότι δύο διαφορετικά prints μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά σε ένα σύνολο.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου ξεχωρίζει για το προσωπικό της στιλ, επιλέγοντας συχνά εμφανίσεις που συνδυάζουν τη διαχρονική κομψότητα με τις σύγχρονες τάσεις της μόδας. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός υιοθέτησε την τάση του mix & match, συνδυάζοντας διαφορετικά μοτίβα σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φθινοπωρινό σύνολο.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου βρέθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στην παρουσίαση του νέου αρώματος Max Mara Le Parfum, το οποίο σηματοδοτεί την είσοδο του ιταλικού οίκου στον κόσμο της αρωματοποιίας.

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε ένα look που ισορροπούσε ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, αποδεικνύοντας ότι οι πιο ενδιαφέροντες στιλιστικοί συνδυασμοί προκύπτουν συχνά όταν τολμάμε να ξεφύγουμε από τους καθιερωμένους κανόνες.

Δείτε πώς η Αντιγόνη Κουλουκάκου συνδύασε δύο διαφορετικά prints στο Bovary.gr.