Η Αντιγόνη Κουλουκάκου φόρεσε το κομμάτι που αντικαθιστά τη ζακέτα το καλοκαίρι -Κομψό και ανάλαφρο - iefimerida.gr

Μια στιλάτη εμφάνιση έκανε χθες στην Επίδαυρο η Αντιγόνη Κουλουκάκου δίνοντας έμπνευση για καλοκαιρινές εξόδους τις δροσερές νύχτες των διακοπών.

H Αντιγόνη Κουλουκάκου βρέθηκε χθες το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσει την παράσταση «Αντιγόνη» του Alan Lucien Øyen. Η εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερη αφού όχι μόνο σέταρε ένα ανάλαφρο total black look, ιδανικό για τις βραδινές εμφανίσεις του καλοκαιριού, αλλά το ολοκλήρωσε και με ένα κομψό ασπρόμαυρο κιμονό δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στο σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε ένα boho φόρεμα με δαντέλα και διαφάνεια στο τελείωμα που είχε χοντρές ράντες, ανοιχτό ντεκολτέ σε σχήμα V και έκλεινε μπροστά με κουμπιά. Κάτω από το στήθος στένευε ωραία κολακεύοντας τη σιλουέτα της ενώ η φούστα του ήταν πλούσια και φαρδιά και πλούσια.

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