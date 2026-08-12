Αντί για λεοπάρ: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή φόρεσε το animal print που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες - iefimerida.gr

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υιοθετεί το zebra print με ένα μίνι φόρεμα που ξεχωρίζει.

Η 44χρονη παρουσιάστρια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Πάρο, όπου περνά κάθε χρόνο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία παιδιά τους.

Δείτε την εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με zebra print, στο Bovary.gr