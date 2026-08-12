 Αντελίνα Βαρθακούρη: Το look με εφαρμοστό τοπ και κόκκινη μάξι φούστα που τονίζει τη μέση της - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Αντελίνα Βαρθακούρη: Το look με εφαρμοστό τοπ και κόκκινη μάξι φούστα που τονίζει τη μέση της

Αντελίνα Βαρθακούρη/ @adelina_varthakouri
Αντελίνα Βαρθακούρη/ Φωτογραφία: Instagram/ @adelina_varthakouri
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους και, πέρα από το προσωπικό μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή της, το βλέμμα μας τράβηξε το ιδιαίτερα κομψό look που επέλεξε.

Στα στιγμιότυπα, η Αντελίνα Βαρθακούρη εμφανίζεται με έναν από τους πιο διαχρονικούς και ταυτόχρονα εντυπωσιακούς χρωματικούς συνδυασμούς: μαύρο και κόκκινο. Το outfit βασίστηκε σε ένα εφαρμοστό μαύρο one-shoulder τοπ, το οποίο άφηνε ακάλυπτο τον έναν ώμο και χάριζε στο σύνολο μια πιο μοντέρνα, θηλυκή γραμμή.

Δείτε το look της Αντελίνας Βαρθακούρη στο Bovary.gr.

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