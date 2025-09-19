Η Άννα Μαρία Ντε Γκρες στο Ηρώδειο με το «παντελόνι του Αλαντίν» που τρελαίνει τις τάσεις - iefimerida.gr

Η Άννα Μαρία Ντε Γκρες βρέθηκε στη συναυλία για τον Μίκυ Θεοδωράκη στο Ηρώδειο και επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό look.

Τα Μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάνης επισκέφθηκαν ξανά το Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, προσφέροντας μια αξέχαστη παράσταση, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκυ Θεοδωράκη.

Ανάμεσα στους τυχερούς επισκέπτες που βρέθηκαν στο Ηρώδειο για να απολαύσουν την παράσταση ήταν και η Άννα Μαρία, η οποία επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό look.

Η Άννα Μαρία εμφανίστηκε στο Ηρώδειο με ένα chic look, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ένα balloon παντελόνι σε βαθύ κόκκινο χρώμα, το οποίο μακραίνει οπτικά τη σιλουέτα και χαρίζει ενδιαφέρον στο look.

