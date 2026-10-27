Άννα Βίσση: Σαν άλλη Τζέσικα Ράμπιτ με κατακόκκινο σατέν φόρεμα στο Μαρακές - iefimerida.gr

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Μαρακές και εντυπωσίασε με μια βραδινή εμφάνιση που θύμιζε την εμβληματική Τζέσικα Ράμπιτ.

Η Άννα Βίσση ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, είτε βρίσκεται πάνω στη σκηνή είτε απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένα της πρόσωπα. Αυτή τη φορά, η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στο Μαρόκο και επέλεξε ένα ιδιαίτερα θηλυκό look για τη βραδινή της έξοδο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το Μαρακές, στο οποίο τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα κατακόκκινο σατέν φόρεμα που αγκαλιάζει τη σιλουέτα της.

Δείτε την εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Bovary.gr.