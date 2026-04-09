Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το νέο της κομμάτι -Αλλά όλοι κοιτάζουν τη μοντέρνα κουζίνα της [βίντεο] - iefimerida.gr

Όλα δείχνουν πως η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια περίοδο ανανέωσης και δυναμικής επανεκκίνησης.

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε μιας ολόκληρης εποχής στο Hotel Ερμού, η Άννα Βίσση δείχνει πως δεν μένει ποτέ στάσιμη. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που για χρόνια είχε συνδέσει το όνομά της με το συγκεκριμένο νυχτερινό στέκι, ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο της βήμα, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της.

Με έναν αυθόρμητο και πολύ προσωπικό τρόπο, η Άννα Βίσση επέλεξε να μοιραστεί τα νέα της μέσα από τα social media. Σε ένα χαλαρό βίντεο, τραβηγμένο στην κουζίνα του σπιτιού της, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να κινείται στους ρυθμούς του ολοκαίνουργιου τραγουδιού της, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται. Το στιγμιότυπο αυτό δεν άργησε να γίνει viral, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία του κοινού για τη νέα της κυκλοφορία.

