Άννα Βίσση: Η απίθανη Halloween μεταμφίεση με τον Ηλία Ψινάκη και η αναφορά στον Νίκο Καρβέλα - iefimerida.gr

Με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, αλλά και με αφορμή την πολυσυζητημένη κόντρα των τελευταίων ημερών, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης αποφάσισαν να γιορτάσουν το Halloween με έναν ιδιαίτερο και άκρως ανατρεπτικό τρόπο.

Οι δύο τους διατηρούν μια στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα ταξίδεψαν μαζί μέχρι το Μαρόκο, προκειμένου να δώσουν το «παρών» στη γιορτή της Δήμητρας Κούστα. Αυτή τη φορά, ήθελαν να δημιουργήσουν ένα ευρηματικό Halloween concept, το οποίο δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή και να προκαλέσει σχόλια στα social media.

Δείτε στα σχόλια το απολαυστικό στιγμιότυπο από το look του Ηλία Ψινάκη και της Άννας Βίσση