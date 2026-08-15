Ανανέωση αντηλιακού πάνω από το μακιγιάζ -Ο σωστός τρόπος για να μην το χαλάσετε - iefimerida.gr

Μέρος της καθημερινής ρουτίνας πολλών ανθρώπων αποτελεί η εφαρμογή αντηλιακού πριν από το μακιγιάζ.

Ωστόσο, αρκετοί ξεχνούν να το ανανεώσουν μέσα στη μέρα ή το αποφεύγουν εντελώς, φοβούμενοι ότι θα αλλοιώσει το foundation, το concealer και το ρουζ τους. Υπάρχουν, όμως, τρόποι να προσφέρετε στο δέρμα σας την απαραίτητη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς να καταστρέψετε την εμφάνιση του μακιγιάζ σας.

Δείτε πώς να ανανεώσετε το αντηλιακό χωρίς να καταστρέψετε το μακιγιάζ σας, στο Bovary.gr