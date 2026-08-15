Ανανέωση αντηλιακού πάνω από το μακιγιάζ -Ο σωστός τρόπος για να μην το χαλάσετε - iefimerida.gr

Μέρος της καθημερινής ρουτίνας πολλών ανθρώπων αποτελεί η εφαρμογή αντηλιακού πριν από το μακιγιάζ.
Ωστόσο, αρκετοί ξεχνούν να το ανανεώσουν μέσα στη μέρα ή το αποφεύγουν εντελώς, φοβούμενοι ότι θα αλλοιώσει το foundation, το concealer και το ρουζ τους. Υπάρχουν, όμως, τρόποι να προσφέρετε στο δέρμα σας την απαραίτητη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς να καταστρέψετε την εμφάνιση του μακιγιάζ σας.
Δείτε πώς να ανανεώσετε το αντηλιακό χωρίς να καταστρέψετε το μακιγιάζ σας, στο Bovary.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο