Η Αμαλία Κωστοπούλου φωτογραφίζει τον σύζυγό της με τον μικρό της αδελφό, Παναγιώτη Αντώνιο -Το τρυφερό κλικ - iefimerida.gr

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της ημέρες στην Πάτμο.

Έκεί τη συντροφεύουν και τα αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους followers της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, ένα οικογενειακό στιγμιότυπο τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, καθώς ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, φαίνεται να περνά όμορφες και χαλαρές στιγμές με τον μικρότερο αδελφό της, Παναγιώτη Αντώνιο.

Δείτε τη φωτογραφία στο Bovary.gr.