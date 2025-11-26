Οι μπότες της Αμάλ Κλούνεϊ που κάνουν κάθε κοντό φόρεμα να δείχνει ακόμη πιο chic - iefimerida.gr

Η πρόσφατη εμφάνιση του Τζορτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ στο Παρίσι κέρδισε ξανά όλα τα βλέμματα.

Καθώς στη διασταύρωση των Rue Royale και Rue Saint Honoré ο πιανίστας Julien Cohen μάγευε το κοινό με μια εντυπωσιακή μουσική παράσταση που συμμετείχαν πάνω από εκατό μουσικοί, το ζευγάρι έκανε την είσοδό του στο Christine Cinéma Club, αμέσως μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Jay Kelly».

Χαμογελαστοί και κομψοί, κατευθύνθηκαν προς το πολυτελές ξενοδοχείο με εστιατόριο Royal Monceau, για να συνεχίσουν το ραντεβού τους.

Η Αμάλ φορούσε ένα μίνι φόρεμα με λαμπερές lurex λεπτομέρειες, ένα χρυσό τσόκερ με κόκκινη πέτρα και ένα faux δερμάτινο μπουφάν. Πρόκειται για ένα κομμάτι που αγαπούν πολλές κομψές γυναίκες στην ηλικία άνω των 40. Παρ’ όλα αυτά, τα αξεσουάρ της ήταν αυτά που ξεχώρισαν περισσότερο: ένα μικρό clutch και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες μπότες, και τα δύο από τη Chloé.

