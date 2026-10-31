5 απλές αλλαγές στην skincare ρουτίνα για να προετοιμάσεις το πρόσωπό σου για το κρύο - iefimerida.gr

Με την έλευση του φθινοπώρου, η επιδερμίδα, κυρίως στο πρόσωπο, έρχεται αντιμέτωπη με νέες συνθήκες, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στην υγρασία επηρεάζουν τις ανάγκες της.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα πιο ξηρή και ευαίσθητη, προκαλώντας συχνά αίσθηση τραβήγματος. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ανανεώσετε τη ρουτίνα περιποίησής σας, επιλέγοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της εποχής.

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