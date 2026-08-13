Αλέξανδρος Τζόρβας: Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας έκλεισε τα 44 και το γιόρτασε με την οικογένειά του [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια οικογενειακή φωτογραφία από τα γενέθλιά του, στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μπροστά από την τούρτα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χρυσαυγή Ατσιδάκου, και τα δύο τους παιδιά, την Ίριδα και τον Μάξιμο.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με έναν προσωπικό απολογισμό, κάνοντας μια αναδρομή σε όσα έχει ζήσει και δημιουργήσει από την ημέρα που αποφάσισε να αφήσει πίσω του την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα.

Δείτε την φωτογραφία με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του στο Bovary.gr