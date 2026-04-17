Γιατί ο Alexander McQueen είχε «κόψει» τη Βικτόρια Μπέκαμ από τα fashion shows του - iefimerida.gr

Η Βικτόρια Μπέκαμ συγκαταλέγεται στα πιο ισχυρά και αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης μόδας, έχοντας δημιουργήσει το δικό της επιτυχημένο fashion label και διατηρώντας σταθερή παρουσία στις διεθνείς εβδομάδες μόδας.
Παρόλα αυτά, η διαδρομή της προς την καταξίωση δεν υπήρξε ανέφελη, καθώς αντιμετώπισε έντονη αμφισβήτηση από τον ίδιο τον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Ενδεικτική είναι η στάση του αείμνηστου Alexander McQueen, ο οποίος, σύμφωνα με το βιβλίο Gods and Kings της Dana Thomas, φέρεται να την απέκλειε από τις επιδείξεις του, θεωρώντας την ανόητη.
Διαβάστε πώς ξεκίνησε η κόντρα του σχεδιαστή με τη Βικτόρια Μπέκαμ στο bovary.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο