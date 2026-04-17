Γιατί ο Alexander McQueen είχε «κόψει» τη Βικτόρια Μπέκαμ από τα fashion shows του - iefimerida.gr

Η Βικτόρια Μπέκαμ συγκαταλέγεται στα πιο ισχυρά και αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης μόδας, έχοντας δημιουργήσει το δικό της επιτυχημένο fashion label και διατηρώντας σταθερή παρουσία στις διεθνείς εβδομάδες μόδας.

Παρόλα αυτά, η διαδρομή της προς την καταξίωση δεν υπήρξε ανέφελη, καθώς αντιμετώπισε έντονη αμφισβήτηση από τον ίδιο τον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Ενδεικτική είναι η στάση του αείμνηστου Alexander McQueen, ο οποίος, σύμφωνα με το βιβλίο Gods and Kings της Dana Thomas, φέρεται να την απέκλειε από τις επιδείξεις του, θεωρώντας την ανόητη.

Διαβάστε πώς ξεκίνησε η κόντρα του σχεδιαστή με τη Βικτόρια Μπέκαμ στο bovary.gr