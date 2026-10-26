Αλέξα Τσανγκ: Η λεπτομέρεια στο παλτό που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο απλό look - iefimerida.gr

Η Αλέξα Τσανγκ επέλεξε ένα γκρι παλτό από βρετανικό brand, το οποίο έχει ήδη κερδίσει την προτίμηση και άλλων διάσημων γυναικών.

Με το ανεπιτήδευτο βρετανικό στιλ της, η Αλέξα Τσανγκ έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στον χώρο της μόδας. Οι εμφανίσεις της αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης, καθώς συνδυάζει με ευκολία πολυτελή designer κομμάτια με πιο προσιτές επιλογές.

Σε πρόσφατη βόλτα της στο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου, η Αλέξα Τσανγκ παρέδωσε ακόμη ένα μάθημα χειμερινού στιλ, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα κομψό γκρι παλτό από το βρετανικό brand Aligne.

Δείτε την εμφάνιση της Αλέξα Τσανγκ στο Bovary.gr.