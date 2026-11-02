Άκης Πετρετζίκης: Το λάθος που κάνουμε όταν ξεπαγώνουμε το κρέας -Γιατί είναι επικίνδυνο - iefimerida.gr

Ο Άκης Πετρετζίκης εξηγεί γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε το κρέας να ξεπαγώνει στον πάγκο της κουζίνας και αποκαλύπτει ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος απόψυξης.

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη συμβουλή για την ασφάλεια των τροφίμων μοιράστηκε ο Άκης Πετρετζίκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επισημαίνοντας ένα συνηθισμένο λάθος που πολλοί κάνουν στην κουζίνα τους.

Ο γνωστός σεφ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί γιατί δεν πρέπει να ξεπαγώνουμε το κρέας αφήνοντάς το στον πάγκο της κουζίνας, μια πρακτική που, αν και αρκετά διαδεδομένη, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία.

Δείτε το λάθος που κάνουμε όταν ξεπαγώνουμε το κρέας στο Bovary.gr.