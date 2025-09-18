 Από «άχαρος και παρεξηγημένος» σε chic: Η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει πώς ένας δύσκολος συνδυασμός γίνεται μόδα - iefimerida.gr
Από «άχαρος και παρεξηγημένος» σε chic: Η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει πώς ένας δύσκολος συνδυασμός γίνεται μόδα

Φωτογραφία: Backgrid USA / Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με την έλευση του φθινοπώρου, η Τζένιφερ Λόπεζ αποχωρίστηκε τα αέρινα υφάσματα και τις φωτεινές καλοκαιρινές αποχρώσεις, υιοθετώντας ένα πιο βαθύ, ατμοσφαιρικό στιλ που αποπνέει φθινοπωρινή κομψότητα. Ακόμα και οι χρωματικές της επιλογές εναρμονίζονται απόλυτα με το νέο, πιο σοφιστικέ ύφος της εποχής.

Η J.Lo έκανε μια εντυπωσιακή στροφή στο φθινοπωρινό στιλ, παρουσιάζοντας μια νέα γκαρνταρόμπα που συνδυάζει με απόλυτη αρμονία το μαύρο με το καφέ, έναν συνδυασμό που άλλοτε θεωρούνταν «δύσκολος» και «άχαρος», αλλά εδώ αποδεικνύεται εξαιρετικά κομψός.

Η μετάβαση από τις φωτεινές καλοκαιρινές αποχρώσεις στους γήινους, ώριμους τόνους έγινε με στιλ και αυτοπεποίθηση. Το αποτέλεσμα όχι μόνο ταιριάζει απόλυτα με την εποχή, αλλά και αντανακλά την αισθητική που κυριάρχησε στις πασαρέλες του φθινοπώρου στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
