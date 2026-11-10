Το αγαπημένο φυτό των κηπουρών χαρίζει χρώμα στον κήπο -Πώς θα το προστατεύσετε από το κρύο - iefimerida.gr

Με εντυπωσιακά άνθη σε αποχρώσεις του μοβ, του μπλε, του ροζ και του λευκού, η σάλβια είναι ένα από τα φυτά που μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε κήπο ή μπαλκόνι

Ανθεκτική, με σχετικά εύκολη φροντίδα και μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας, αποτελεί αγαπημένη επιλογή των κηπουρών. Τι χρειάζεται, όμως, όταν τα λουλούδια της αρχίζουν να μαραίνονται και οι θερμοκρασίες πέφτουν; Μια ειδικός στην κηπουρική αποκαλύπτει τα τρία βασικά βήματα που θα τη βοηθήσουν να παραμείνει υγιής τον χειμώνα και να ανθίσει ξανά την επόμενη άνοιξη.

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