Η Αγάπη Πολίτη φόρεσε τον πιο διαχρονικό συνδυασμό της μόδας στην Επίδαυρο - iefimerida.gr

Η Αγάπη Πολίτη εμφανίστηκε στην Επίδαυρο με ένα ασπρόμαυρο σύνολο, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του συνδυασμού.

Η παράσταση «Μήδεια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Επίδαυρο συγκέντρωσε πλήθος γνωστών προσώπων, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να κερδίζουν, όπως πάντα, το ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους ξεχώρισε και η Αγάπη Πολίτη, η οποία επέλεξε ένα διαχρονικό black & white σύνολο που απέπνεε κομψότητα και ανεπιτήδευτο στιλ.

Η ίδια εμφανίστηκε με ένα μαύρο πουκάμισο δεμένο στη μέση, μια επιλογή που αναδείκνυε διακριτικά τη σιλουέτα της, συνδυάζοντάς το με μια αέρινη λευκή maxi φούστα. Το ασπρόμαυρο δίδυμο αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς αλλά και πιο chic επιλογές της γυναικείας γκαρνταρόμπας και η Αγάπη Πολίτη απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Δείτε την εμφάνιση της Αγάπης Πολίτη στο Bovary.gr.