 Αφέλειες μετά τα 50: Πέντε επιλογές που κολακεύουν το πρόσωπο και «κόβουν» χρόνια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Αφέλειες μετά τα 50: Πέντε επιλογές που κολακεύουν το πρόσωπο και «κόβουν» χρόνια

Φωτογραφία Getty Images
Πενέλοπε Κρουζ/Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι αφέλειες σήμερα έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους να ανανεώσεις την εμφάνισή σου.

Σύμφωνα με τον κομμωτή Clayton Hawkins, «οι αφέλειες είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους να αλλάξεις την εικόνα σου χωρίς να θυσιάσεις το μήκος». Παράλληλα, βοηθούν να μαλακώσουν τα χαρακτηριστικά, να αναδειχθούν τα μάτια και να ισορροπήσουν οι αναλογίες του προσώπου.

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