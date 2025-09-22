 Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες ιδρώτα από το στρώμα εύκολα -Με φυσικά υλικά που έχετε στο σπίτι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες ιδρώτα από το στρώμα εύκολα -Με φυσικά υλικά που έχετε στο σπίτι

Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες ιδρώτα από το στρώμα: Η πιο απλή μέθοδος
Καθάρισμα στρώματος/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα καθαρό στρώμα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για ποιοτικό ύπνο και υγιεινή. Οι λεκέδες από ιδρώτα, όμως, μπορούν να χαλάσουν τόσο την εικόνα όσο και την υγιεινή του.

Ένα φρεσκοπλυμένο σεντόνι πάνω σε στρώμα με λεκέδες δεν προσφέρει την αίσθηση καθαριότητας που όλοι θέλουμε στο κρεβάτι μας. Κι όμως, οι λεκέδες από ιδρώτα δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα. Η υγρασία που απορροφάται καθημερινά από τον ύπνο μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και ακάρεων.

Δείτε την μέθοδο στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στρώμα καθαριότητα κρεβάτι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ