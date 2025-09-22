Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες ιδρώτα από το στρώμα εύκολα -Με φυσικά υλικά που έχετε στο σπίτι - iefimerida.gr

Ένα καθαρό στρώμα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για ποιοτικό ύπνο και υγιεινή. Οι λεκέδες από ιδρώτα, όμως, μπορούν να χαλάσουν τόσο την εικόνα όσο και την υγιεινή του.

Ένα φρεσκοπλυμένο σεντόνι πάνω σε στρώμα με λεκέδες δεν προσφέρει την αίσθηση καθαριότητας που όλοι θέλουμε στο κρεβάτι μας. Κι όμως, οι λεκέδες από ιδρώτα δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα. Η υγρασία που απορροφάται καθημερινά από τον ύπνο μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και ακάρεων.

Δείτε την μέθοδο στο Bovary.gr.