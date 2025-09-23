Ειδικοί αποκαλύπτουν το κούρεμα που «αδυνατίζει» το πρόσωπο -Αναδεικνύει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά - iefimerida.gr

Υπάρχουν κουρέματα που μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά πάνω μας και να δημιουργήσουν αμέσως την αίσθηση ενός πιο λεπτού προσώπου.

Πολλές φορές, όταν επισκεπτόμαστε ένα κομμωτήριο, δεν ψάχνουμε μόνο για τα πιο trendy κουρέματα, αλλά και για εκείνα που κολακεύουν το πρόσωπό μας, αναδεικνύοντας τα δυνατά του σημεία και καλύπτοντας τυχόν ατέλειες.

Οι έμπειροι κομμωτές γνωρίζουν πώς να επιλέξουν το ιδανικό κούρεμα, παίζοντας με τον όγκο και τις γραμμές των μαλλιών.

Διαβάστε στο Bovary.gr το ιδανικό κούρεμα που αδυνατίζει το πρόσωπο