ACCESS Fashion: 25 χρόνια με ένα επετειακό privé dinner party στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Η Θεσσαλονίκη «φόρεσε» τα καλύτερά της, με την υπογραφή της ACCESS Fashion. Το κορυφαίο ελληνικό brand με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 800 σημεία πώλησης, γιόρτασε τα 25 χρόνια του με ένα λαμπερό επετειακό privé dinner party, σε χώρο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη αισθητική ταυτότητα και φιλοσοφία του brand, όπου το σκηνικό συνδύαζε fine dining, art de la table και fashion storytelling.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η limited επετειακή συλλογή, διά χειρός της Creative Director, Κατερίνας Κίτσου. Είκοσι πέντε εμβληματικά best seller looks – ένα για κάθε χρόνο της πορείας του brand – επανασχεδιάστηκαν με νέα ματιά, πολυτελή υφάσματα, ιδιαίτερες λεπτομέρειες και αποκλειστική παλέτα μαύρου και λευκού. Το dress code των καλεσμένων κινήθηκε επίσης σε total black & white, ενισχύοντας την αίσθηση ενός ενιαίου, curated fashion σκηνικού.

Το δείπνο δόθηκε σε ένα ενιαίο τραπέζι μήκους 32 μέτρων, φωτισμένο από εκατοντάδες αιωρούμενα LED κεριά. Ως φυσικό centerpiece χρησιμοποιήθηκαν βιολογικά λαχανικά, μια διακριτική αλλά σαφής αναφορά στη βιώσιμη φιλοσοφία της ACCESS Fashion, η οποία επενδύει σταθερά στην υπεύθυνη μόδα, με περίπου το ένα τρίτο της συλλογής της να σχεδιάζεται από βιώσιμες πρώτες ύλες.

Η επετειακή βραδιά συνέδεσε δημιουργικά την επιτυχία της ACCESS Fashion με το όραμά της για το μέλλον. Από ένα δημιουργικό studio στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η ACCESS Fashion έχει χτίσει ένα ισχυρό community γυναικών που αναζητούν σύγχρονο, μίνιμαλ και ταυτόχρονα προσιτό premium στιλ. Με εξαγωγές που πλέον υπερβαίνουν το 50% του τζίρου και σταθερή παρουσία σε κορυφαία trade shows σε Κοπεγχάγη, Μιλάνο, Παρίσι, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, το brand εδραιώνεται ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές φωνές στη διεθνή fashion σκηνή, υπό το next-gen leadership του Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη.

Η επετειακή συλλογή λειτουργεί ως capsule αναδρομή στην πορεία της ACCESS Fashion, αλλά και ως προοίμιο για το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας – από την Ελλάδα προς τον κόσμο, με σαφή στόχο την εδραίωση της ως σύγχρονου status symbol στη premium γυναικεία μόδα.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο κ. Μαρτίκ Μανικιάν. Τον συντονισμό του project εκ μέρους της ACCESS Fashion ανέλαβε ο PR Manager κ. Αλέξανδρος Κωτσιόπουλος.

