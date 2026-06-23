Τα 8 πιο κολακευτικά κοντά κουρέματα για το καλοκαίρι -Δροσερά, κομψά και εύκολα στο styling - iefimerida.gr

Μπορεί να αγαπάτε τα πλούσια, μακριά μαλλιά. Ωστόσο, τα κοντά μαλλιά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένα μεγάλο δέλεαρ, για όλους τους σωστούς λόγους.

Όταν ο καιρός είναι ζεστός, μια χαλαρή αλογοουρά, ένας ακατάστατος κότσος ή μαλλιά κολλημένα στον αυχένα από τον ιδρώτα δεν είναι η πιο δελεαστική προοπτική. Κι αν έχετε ήδη κοντά μαλλιά για κάποιο χρονικό διάστημα, γνωρίζετε ότι -όσο διασκεδαστικά κι αν είναι- μπορεί να σας φανούν λίγο μονοδιάστατα. Ας δούμε, λοιπόν, πώς μπορείτε να ανανεώσετε το κοντό σας κούρεμα για το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε τους οκτώ διαφορετικούς τρόπους να ανανεώσετε τα πιο κοντά μαλλιά σας στο bovary.gr.