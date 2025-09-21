7 φθινοπωρινά κουρέματα που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία -Χαρίζουν φρεσκάδα και ζωντάνια - iefimerida.gr

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή στη ρουτίνα, και μετά από μια περίοδο χαλάρωσης, τίποτα δεν φέρνει καλύτερα την ανανέωση από ένα κούρεμα που θα αναδείξει την πιο υγιή και μοντέρνα πλευρά των μαλλιών μας.

Μεταξύ των κουρεμάτων που θα θριαμβεύσουν το φθινόπωρο – χειμώνα 2025 και στα οποία δύσκολα θα μπορέσεις να αντισταθείς όταν επιστρέψεις στο γραφείο, ξεχωρίζουν το micro pixie, το bob με υφή και πιο ίσια γραμμή, το shag και οι μακριές στρωτές κομμώσεις που πάντα κολακεύουν, καθώς και οι αφέλειες, που επίσης είναι στη μόδα και χαρίζουν φρεσκάδα και ζωντάνια στην εικόνα μας.

