6 κομμάτια από τη νέα συλλογή των H&M που θα απογειώσουν το στιλ σας -Σαν να βγήκαν από συλλογή ακριβού οίκου - iefimerida.gr

Επιλέξαμε έξι κομμάτια από τη συλλογή H&M Studio που δεν πρέπει να λείπουν από την ντουλάπα σας και θα ανανεώσουν το καθημερινό σας στιλ.

Η συλλογή H&M Studio AW25 συνδυάζει αντιθέσεις για να δημιουργήσει μοναδικά κομμάτια -από τα πολύχρωμα στοιχεία της παράδοσης και του μοντερνισμού του Σάο Πάολο έως τον μινιμαλισμό της Στοκχόλμης, από την έντονη χρήση υλικών και τις εμφανείς δομές της μπρουταλιστικής αρχιτεκτονικής έως τη ζεστασιά της χειροτεχνίας και από την αυστηρότητα έως την απαλότητα στις γυναικείες σιλουέτες.

Μέσα από αυτές τις αντιθέσεις, η συλλογή αναδεικνύει την ακατέργαστη ομορφιά των υλικών, με φορέματα, πλεκτά, leggings και πανωφόρια που φέρουν εμφανείς φόδρες, ραφές και τελειώματα. Ακατέργαστες άκρες, peplum λεπτομέρειες, ντραπέ πλάτες και εμφανή φερμουάρ προσθέτουν δομή σε σακάκια, μπλούζες και παντελόνια.

Δείτε έξι κομμάτια από τη συλλογή H&M Studio στο Bovary.gr.