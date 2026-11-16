 Από το μίνι πουά στο φόρεμα με τα 3D λουλούδια: Οι 6 εμφανίσεις της Μαρίας-Ολυμπίας στον γάμο της εξαδέλφης της
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από το μίνι πουά στο φόρεμα με τα 3D λουλούδια: Οι 6 εμφανίσεις της Μαρίας-Ολυμπίας στον γάμο της εξαδέλφης της

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες/Φωτογραφία Instagram
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες/Φωτογραφία Instagram

Η Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ και ο Ρόκο Μπρινιόνε παντρεύτηκαν στο Μεξικό με τους εορτασμούς να διαρκούν αρκετές ημέρες με τη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες να δίνει το παρών.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Careyes, το μέρος όπου η Ταλίτα και ο Ρόκο είχαν γνωριστεί όταν ήταν ακόμη παιδιά. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα πάρτι υποδοχής, το παραδοσιακό μεξικανικό «rompehielos», που σημαίνει «σπάσιμο του πάγου». Το γαμήλιο weekend συνεχίστηκε με λαμπερές εκδηλώσεις, ενώ η γιορτή κορυφώθηκε με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, το ζευγάρι είχε επιλέξει να διατηρήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέτοντας αυστηρούς όρους ιδιωτικότητας και απαγορεύοντας τις κάμερες.

Δείτε τα σύνολα που επέλεξε η Μαρία Ολυμπία στο Bovary.gr

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