Από το μίνι πουά στο φόρεμα με τα 3D λουλούδια: Οι 6 εμφανίσεις της Μαρίας-Ολυμπίας στον γάμο της εξαδέλφης της

Η Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ και ο Ρόκο Μπρινιόνε παντρεύτηκαν στο Μεξικό με τους εορτασμούς να διαρκούν αρκετές ημέρες με τη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες να δίνει το παρών.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Careyes, το μέρος όπου η Ταλίτα και ο Ρόκο είχαν γνωριστεί όταν ήταν ακόμη παιδιά. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα πάρτι υποδοχής, το παραδοσιακό μεξικανικό «rompehielos», που σημαίνει «σπάσιμο του πάγου». Το γαμήλιο weekend συνεχίστηκε με λαμπερές εκδηλώσεις, ενώ η γιορτή κορυφώθηκε με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, το ζευγάρι είχε επιλέξει να διατηρήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέτοντας αυστηρούς όρους ιδιωτικότητας και απαγορεύοντας τις κάμερες.

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