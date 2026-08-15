6-6-6 Walking: Η νέα τάση των social media που βάζει το περπάτημα στην καθημερινότητα - iefimerida.gr

Τα social media δημιουργούν διαρκώς νέες τάσεις, από τη μόδα μέχρι το fitness, με πολλές από αυτές να δοκιμάζονται και τελικά να γίνονται συνήθεια.

Αυτή την φορά τον κόσμο των social έχει κατακλύσει το 6-6-6 walking challenge. Το trend φαίνεται να ξεχωρίζει ως μια απλή, ρεαλιστική και βιώσιμη προσέγγιση στην άσκηση.

Βασισμένο στο καθημερινό περπάτημα και υποστηριζόμενο από ειδικούς της φυσικής κατάστασης, το 6-6-6 δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος, αλλά και σε όσους επιθυμούν να χτίσουν γερά θεμέλια για μια πιο υγιή και δραστήρια ζωή.

Δείτε τι είναι το 6-6-6 walking challenge στο Bovary.gr



