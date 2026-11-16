Ήταν ένας παραμελημένος χώρος 55 τ.μ. και έγινε ένα σπίτι που θα ζήλευαν πολλοί -Δείτε τη μεταμόρφωση

Σκονισμένο παρκέ, ξεθωριασμένοι τοίχοι και χαμένο δυναμικό: Μια αρχιτέκτονισσα μεταμόρφωσε ένα παλιό σπίτι στα περίχωρα του Παρισιού σε ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.

Είναι από εκείνα τα διαμερίσματα που ο χρόνος έχει αδικήσει. Ξεπερασμένο, κακοσχεδιασμένο και σε σημεία φθαρμένο, αυτό το σπίτι των 55 τετραγωνικών στο Ανιέρ συρ Σεν, κοντά στο Παρίσι, κρατούσε παρ' όλα αυτά πολλές δυνατότητες.

Δείτε την ανακαίνιση του διαμερίσματος των 55 τ.μ. στο Bovary.gr.