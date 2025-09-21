 5 wide-leg υφασμάτινα παντελόνια που απογειώνουν το στιλ σου από πρωί μέχρι βράδυ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

5 wide-leg υφασμάτινα παντελόνια που απογειώνουν το στιλ σου από πρωί μέχρι βράδυ

Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα 5 υφασμάτινα παντελόνια που αξίζει να έχετε στη ντουλάπα σας -ευκολοφόρετα, κομψά και πάντα στη μόδα.

Τα wide-leg παντελόνια έχουν κατακτήσει τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα χάρη στην άνεση και την κομψότητά τους, αλλά και στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση της ημέρας. Από το πρωινό γραφείο μέχρι το βραδινό ποτό, το κλειδί είναι οι σωστοί συνδυασμοί που αναδεικνύουν τη ρευστή γραμμή τους χωρίς να χάνεται η ισορροπία του συνόλου.

Το πρωί, η βάση είναι ένα ποιοτικό ύφασμα που πέφτει όμορφα, όπως μαλακό μάλλινο ή κρεπ, ώστε να διατηρεί τη φόρμα του σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνδυάστε το wide-leg με ένα εφαρμοστό τοπ ή ένα λεπτό πουκάμισο για να τονιστεί η μέση και να αποφευχθεί ο όγκος.

Ένα ζευγάρι loafers ή δερμάτινα sneakers ολοκληρώνουν ένα look που παραμένει επαγγελματικό και παράλληλα χαλαρό. Μια κλασική δερμάτινη τσάντα ώμου και διακριτικά κοσμήματα προσθέτουν την απαραίτητη φινέτσα, διατηρώντας τον πρωινό χαρακτήρα.

Δείτε 5 wide-leg παντελόνια στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ wide leg παντελόνια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ