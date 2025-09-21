5 wide-leg υφασμάτινα παντελόνια που απογειώνουν το στιλ σου από πρωί μέχρι βράδυ - iefimerida.gr

Τα 5 υφασμάτινα παντελόνια που αξίζει να έχετε στη ντουλάπα σας -ευκολοφόρετα, κομψά και πάντα στη μόδα.

Τα wide-leg παντελόνια έχουν κατακτήσει τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα χάρη στην άνεση και την κομψότητά τους, αλλά και στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση της ημέρας. Από το πρωινό γραφείο μέχρι το βραδινό ποτό, το κλειδί είναι οι σωστοί συνδυασμοί που αναδεικνύουν τη ρευστή γραμμή τους χωρίς να χάνεται η ισορροπία του συνόλου.

Το πρωί, η βάση είναι ένα ποιοτικό ύφασμα που πέφτει όμορφα, όπως μαλακό μάλλινο ή κρεπ, ώστε να διατηρεί τη φόρμα του σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνδυάστε το wide-leg με ένα εφαρμοστό τοπ ή ένα λεπτό πουκάμισο για να τονιστεί η μέση και να αποφευχθεί ο όγκος.

Ένα ζευγάρι loafers ή δερμάτινα sneakers ολοκληρώνουν ένα look που παραμένει επαγγελματικό και παράλληλα χαλαρό. Μια κλασική δερμάτινη τσάντα ώμου και διακριτικά κοσμήματα προσθέτουν την απαραίτητη φινέτσα, διατηρώντας τον πρωινό χαρακτήρα.

