 5 στιλάτες μπλούζες από Zara, Mango και Massimo Dutti που ταιριάζουν τέλεια με τζιν και υφασμάτινα παντελόνια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

5 στιλάτες μπλούζες από Zara, Mango και Massimo Dutti που ταιριάζουν τέλεια με τζιν και υφασμάτινα παντελόνια

zara
Φωτογραφία: Zara
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αυτές οι πέντε μπλούζες συνδυάζονται με κάθε στιλ παντελονιού και θα αναβαθμίσουν τις φθινοπωρινές και χειμερινές εμφανίσεις σας.

Οι μπλούζες και τα πουκάμισα αποτελούν απαραίτητα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Είτε συνδυάζονται με ένα κλασικό τζιν είτε με ένα κομψό υφασμάτινο παντελόνι, προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τη φετινή φθινοπωρινή και χειμερινή σεζόν, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν διαφορετικά γούστα. Οι ρομαντικές λεπτομέρειες, τα ασύμμετρα κοψίματα, οι έντονοι ώμοι και τα σατέν υφάσματα δίνουν ενδιαφέρον στις συλλογές, ενώ οι γήινες αποχρώσεις, το μπορντό και τα ιδιαίτερα prints προσθέτουν χαρακτήρα ακόμη και στα πιο μίνιμαλ σύνολα.

Δείτε τις πέντε μπλούζες στο Bovary.gr.

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