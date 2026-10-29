Τα 5 πράγματα που αξίζει να ξεφορτώνεστε στην αρχή κάθε μήνα για ένα σπίτι πάντα τακτοποιημένο - iefimerida.gr

Μια μικρή μηνιαία επανεκκίνηση σε πέντε σημεία του σπιτιού αρκεί για να μη στοιβάζονται τα πράγματα και να μένει ο χώρος ανάλαφρος, καθαρός και έτοιμος για νέα αρχή.

Όποιος ζει σε ένα σπίτι με έντονο ρυθμό ξέρει πόσο γρήγορα μαζεύονται αντικείμενα μέσα σε έναν μήνα. Οι ειδικοί στην οργάνωση χώρων συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι για να μείνουν τα πράγματα υπό έλεγχο. Αρκεί ένα απλό μηνιαίο ξεκαθάρισμα σε λίγα αγαπημένα σημεία, που ελευθερώνει χώρο και ανεβάζει αμέσως την εικόνα του σπιτιού.

Δείτε ποια σημεία του σπιτιού να συμμαζεύετε στην αρχή του μήνα στο Bovary.gr.