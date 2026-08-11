5 πουκάμισα από τα H&M που θα φοράτε παντού το φθινόπωρο -Όλη μέρα, από το γραφείο στη βόλτα - iefimerida.gr

Μετά το τζιν παντελόνι, «σειρά παίρνει» το πουκάμισο στα βασικά κομμάτια μιας ντουλάπας, και είναι το ρούχο που φοριέται από το πρωί ως το βράδυ.

Μπορείτε να το φορέσετε για μια επαγγελματική εμφάνιση και, απλώς συνδυάζοντας το ίδιο πουκάμισο με ένα τζιν σορτς, να έχετε αμέσως ένα χαλαρό και καλοκαιρινό ντύσιμο. Οι νέες αφίξεις στα πουκάμισα των H&M έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κινούνται από το ρομαντικό-μποέμ ύφος μέχρι το αυστηρό, εργασιακό στιλ.

Δείτε τα πέντε στιλ σε πουκάμισα από το H&M στο Bovary.gr.