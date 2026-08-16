5 παντελόνια που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο -Οι τάσεις της νέας σεζόν - iefimerida.gr

Οι τάσεις αλλάζουν και το χαμηλόμεσο παντελόνι επιστρέφει δυναμικά. Αν έχετε κρατήσει ένα στην ντουλάπα σας, ήρθε η ώρα να το ξαναφορέσετε.

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να βρίσκεται αρκετά μακριά από τη σκέψη μας διότι είμαστε στο απόλυτο mood διακοπών, αλλά το «κουδούνι του σχολείου» θα χτυπήσει, και ήδη έχουν φανεί ποια ρούχα θα επικρατήσουν το φθινόπωρο.

Εκτός από τα φορέματα, τα χρώματα, τις τσάντες ή και τα παπούτσια, έχουν προκύψει και πέντε τάσεις στα παντελόνια που όπως δείχνουν φαίνεται να επικρατούν περισσότερο από κάποιες άλλες γραμμές.

Δείτε 5 τάσεις στα παντελόνια του φθινοπώρου στο Bovary.gr