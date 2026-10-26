5 oversized σακάκια και τζάκετ από τα Massimo Dutti για το φθινόπωρο -Ταιριάζουν τέλεια με στενά τζιν - iefimerida.gr

Τα oversized σακάκια και τα δερμάτινα τζάκετ πρωταγωνιστούν στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα και τα Massimo Dutti έχουν μερικές από τις πιο κομψές επιλογές της σεζόν.

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο, αυτό είναι αναμφίβολα ένα καλοραμμένο σακάκι. Είτε πρόκειται για ένα κλασικό blazer είτε για ένα δερμάτινο τζάκετ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, τα πανωφόρια αποτελούν τη βάση για μερικά από τα πιο κομψά φθινοπωρινά looks.

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους να φορέσετε αυτά τα κομμάτια είναι με skinny jeans. Τα στενά τζιν, που για αρκετές σεζόν είχαν παραχωρήσει τη θέση τους στα wide-leg και barrel παντελόνια, επιστρέφουν σταδιακά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με πιο σύγχρονη αισθητική.

Στη φθινοπωρινή συλλογή των Massimo Dutti ξεχωρίσαμε πέντε σακάκια και τζάκετ που αξίζουν μια θέση στην γκαρνταρόμπα σας. Από το διαχρονικό γκρι blazer μέχρι το δερμάτινο τζάκετ σε απόχρωση βανίλιας, πρόκειται για επιλογές που συνδυάζουν τις τάσεις της σεζόν με τη διαχρονική κομψότητα.

Δείτε τα oversized πανωφόρια από τα Massimo Dutti στο Bovary.gr.