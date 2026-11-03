 Ξεχάστε τα συνηθισμένα: Οι 5 νέες αποχρώσεις που αναβαθμίζουν το σπίτι αυτό το φθινόπωρο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τα συνηθισμένα: Οι 5 νέες αποχρώσεις που αναβαθμίζουν το σπίτι αυτό το φθινόπωρο

Από το μπλε ως το butter yellow: Tα 5 απρόσμενα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στη διακόσμηση αυτό το φθινόπωρο
Σαλόνι/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φθινόπωρο του 2026 φέρνει μια ανανεωμένη χρωματική παλέτα για το σπίτι, με ζεστές γήινες αποχρώσεις, βαθύ μπλε, απαλό κίτρινο και έντονα χρώματα που προσθέτουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η καθημερινότητα αποκτά πιο ήρεμους ρυθμούς και το σπίτι γίνεται ξανά το επίκεντρο της ζωής μας.

Δείτε τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στη διακόσμηση στο Bovary.gr.

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