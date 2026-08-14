5 must-have αξεσουάρ για τη βαλίτσα των διακοπών -Θα αναβαθμίσουν κάθε look - iefimerida.gr

Μαγιό, παρεό και αντηλιακό είναι ήδη στη βαλίτσα. Φέτος, όμως, οι fashion insiders προσθέτουν στη λίστα και μερικά αξεσουάρ που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Με αυτά μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό look με ελάχιστη προσπάθεια, και όσες από εσάς παρακολουθούν στενά τις τάσεις γνωρίζετε πως το μυστικό για τις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις δεν κρύβεται μόνο στα βασικά κομμάτια των διακοπών.

Δείτε 5 αξεσουάρ που θα «σώσουν» το πιο απλό look στο Bovary.gr