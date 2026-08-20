5 καλοκαιρινά looks που νικούν τον καύσωνα -Για κομψές εμφανίσεις από το πρωί ως το βράδυ - iefimerida.gr

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η λύση δεν είναι να φορέσετε λιγότερα, αλλά να επιλέξετε πιο έξυπνα. Υπάρχουν μερικά σύνολα που συνδυάζουν άνεση, δροσιά και κομψότητα εν μέσω καύσωνα.

Δεν είναι εύκολο να ντυθεί κανείς όταν ο καύσωνας κάνει την εμφάνισή του και κάθε έξοδος από το σπίτι μοιάζει με δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν ότι πρέπει να καταφύγετε αποκλειστικά σε πρόχειρo ντύσιμο.

Δείτε τις ιδανικές επιλογές για τις ημέρες του καύσωνα στο Bovary.gr.