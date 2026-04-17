5 εύκολες ασκήσεις για πιο δυνατή και σφιχτή κοιλιά μετά τα 50 - iefimerida.gr

Η χαλάρωση στην κοιλιά μετά τα 50 πολλές φορές συμβαίνει όχι επειδή δεν γυμνάζεστε συχνά αλλά αν γυμνάζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας τους εν τω βάθει κοιλιακούς.

Το Pilates ενισχύει τον έλεγχο και την ευλυγισία, αλλά όταν κάνουμε σε ασκήσεις σε όρθια θέση που αναγκάζουν τον κορμό να σταθεροποιείται σε πραγματικές, καθημερινές στάσεις, δίνουν πιο γρήγορα αποτελέσματα.

Το σώμα ανταποκρίνεται καλύτερα σε σταθερή, στοχευμένη ένταση που εφαρμόζεται σε θέσεις που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Οι όρθιες ασκήσεις δημιουργούν αυτή τη συνεχή απαίτηση. Εκπαιδεύουν τους κοιλιακούς να παραμένουν ενεργή ενώ κινείστε, τεντώνεστε και ισορροπείτε. Αυτού του είδους η ενεργοποίηση μεταφέρεται άμεσα στην καθημερινότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι μύες που «κρατούν» την κοιλιά αρχίζουν να δουλεύουν πιο συχνά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Διαβάστε ποιες ασκήσεις μπορούν να μειώσουν τη χαλάρωση στην κοιλιά στο Bovary.gr