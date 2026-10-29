 Τα 5 αξεσουάρ που δεν λείπουν από την γκαρνταρόμπα των Γαλλίδων -Αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα 5 αξεσουάρ που δεν λείπουν από την γκαρνταρόμπα των Γαλλίδων -Αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση

Γκαρνταρόμπα Γαλλίδας
Getty Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι Γαλλίδες έχουν καταφέρει να κάνουν το ανεπιτήδευτο στιλ σήμα κατατεθέν τους, με τα αξεσουάρ να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εμφανίσεών τους.

Είναι, άλλωστε, εκείνα που δίνουν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο. Η αισθητική τους βασίζεται στην απλότητα, χωρίς περιττές λεπτομέρειες και υπερβολές. Προτιμούν τις διαχρονικές γραμμές, τις ισορροπημένες αποχρώσεις και τα κομμάτια που μπορούν να φορέσουν ξανά και ξανά, επενδύοντας σε συγκεκριμένα αξεσουάρ που αναβαθμίζουν κάθε look χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δείτε στο Bovary.gr τα 5 αξεσουάρ που επιλέγουν οι Γαλλίδες για τα look τους

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