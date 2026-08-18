 5 αξεσουάρ από τα COS που θα δώσουν ένταση και χρώμα στα καλοκαιρινά σας looks - iefimerida.gr
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5 αξεσουάρ από τα COS που θα δώσουν ένταση και χρώμα στα καλοκαιρινά σας looks

5 αξεσουάρ από τα COS για να φέρετε τα χρώματα της Μεσογείου στην γκαρνταρόμπα σας
Αξεσουάρ/ Φωτογραφία Instagram/COS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά χρώματα της Μεσογείου: το έντονο μπλε του κοβαλτίου και το λαμπερό κόκκινο.

Αποχρώσεις που έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι, αλλά φέτος «μπαίνουν» και στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Και η Pre-Fall συλλογή των COS φέρνει αυτή τη χρωματική διάθεση στα νέα αξεσουάρ της. Άλλωστε, και οι δύο αποχρώσεις πρωταγωνίστησαν στα fashion shows για τον ερχόμενο χειμώνα και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα έλειπαν από τις συλλογές του γνωστού brand.

Δείτε τα καλοκαιρινά αξεσουάρ από τα COS στο Bovary.gr.

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