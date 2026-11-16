5 αρώματα με βάση τον καφέ που θα θέλετε να φοράτε ξανά και ξανά -Μεθυστικά και ιδιαίτερα

Υπάρχουν αρώματα που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για τις πιο κρύες ημέρες του χρόνου και εκείνα με νότες καφέ έχουν μια ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους. Ζεστά, αισθησιακά και με μια απολαυστική gourmand διάθεση, θυμίζουν την αγαπημένη μας συνήθεια του πρωινού καφέ και αφήνουν πίσω τους ένα ιδιαίτερο, εθιστικό αποτύπωμα.

Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, η μυρωδιά του φρεσκοαλεσμένου καφέ, ενός ζεστού cappuccino ή ενός espresso αποκτά κάτι ιδιαίτερα απολαυστικό. Κι αν μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτή την αίσθηση μαζί μας όλη την ημέρα; Τα αρώματα με πρωταγωνιστή τον καφέ έρχονται να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στην αρωματική μας γκαρνταρόμπα.

Δείτε 5 αρώματα με νότες καφέ που θα γίνουν η πιο απολαυστική προσθήκη στην αρωματική σας συλλογή αυτόν τον χειμώνα στο Bovary.gr