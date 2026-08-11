Οι 5 αγορές που θα κάνετε τον Αύγουστο και θα «λιώσετε» όλο το φθινόπωρο -Για ένα ολοκληρωμένο στιλ - iefimerida.gr

Αντί για αγορές μιας σεζόν, επενδύστε σε διαχρονικά κομμάτια που φοριούνται από τώρα και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στα σύνολα του φθινοπώρου.

Ο παλμός για το τι θα επικρατήσει την ερχόμενη σεζόν έχει δοθεί εδώ και μήνες, με κάποιες τάσεις να μπορούν να φορεθούν ακόμη και με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι λογικό πως δεν σας είναι εύκολο, ή καλύτερα ευχάριστο, εν μέσω καύσωνα να κοιτάζετε για μάλλινα ή βαριά παλτό. Υπάρχουν όμως κάποια ρούχα και αξεσουάρ που είναι για όλες τις εποχές.

Δείτε σε ποια κομμάτια να επενδύσετε από τώρα στο Bovary.gr.