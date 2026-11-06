 48 ώρες πριν από τον Μαραθώνιο της Αθήνας: Τι τρώνε οι δρομείς για να έχουν ενέργεια μέχρι τον τερματισμό - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

48 ώρες πριν από τον Μαραθώνιο της Αθήνας: Τι τρώνε οι δρομείς για να έχουν ενέργεια μέχρι τον τερματισμό

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Τι να φάτε τις τελευταίες 48 ώρες πριν από την εκκίνηση για να έχετε ενέργεια μέχρι τον τερματισμό
Μαραθώνιος/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ενόψει του Μαραθωνίου της Αθήνας 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, η διατροφή των τελευταίων 48 ωρών μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο. Το φορτωμένο με υδατάνθρακες πιάτο είναι το μυστικό.

Ο μυς χρειάζεται καύσιμο έτοιμο προς χρήση και αυτό ακριβώς προσφέρει το λεγόμενο carb loading, δηλαδή η αύξηση της πρόσληψης υδατανθράκων τις δύο τελευταίες μέρες πριν από έναν αγώνα μεγάλης απόστασης.

Δείτε ποια πρέπει να είναι η διατροφή σας πριν τρέξετε στον Μαραθώνιο στο Bovary.gr.

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