48 ώρες πριν από τον Μαραθώνιο της Αθήνας: Τι τρώνε οι δρομείς για να έχουν ενέργεια μέχρι τον τερματισμό - iefimerida.gr

Ενόψει του Μαραθωνίου της Αθήνας 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, η διατροφή των τελευταίων 48 ωρών μπορεί να κάνει τη διαφορά στη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο. Το φορτωμένο με υδατάνθρακες πιάτο είναι το μυστικό.
Ο μυς χρειάζεται καύσιμο έτοιμο προς χρήση και αυτό ακριβώς προσφέρει το λεγόμενο carb loading, δηλαδή η αύξηση της πρόσληψης υδατανθράκων τις δύο τελευταίες μέρες πριν από έναν αγώνα μεγάλης απόστασης.
Δείτε ποια πρέπει να είναι η διατροφή σας πριν τρέξετε στον Μαραθώνιο στο Bovary.gr.
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