4 κουρέματα για σγουρά μαλλιά που χαρίζουν όγκο και μειώνουν το φριζάρισμα -Δεν χρειάζονται περιποίηση - iefimerida.gr

Τα σγουρά μαλλιά ξεχωρίζουν για τον όγκο και τη φυσική τους κίνηση, όμως χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πιο επιρρεπή στο φριζάρισμα και απαιτούν στοχευμένη περιποίηση ώστε να αναδειχθούν σωστά οι φυσικές μπούκλες και κυματισμοί τους.

Παρ’ όλα αυτά, με τα σωστά προϊόντα και λίγη παραπάνω φροντίδα, τα σγουρά μαλλιά μπορούν να δείχνουν λαμπερά, καθορισμένα και ελαστικά χωρίς κόπο.

Όμως, πριν φτάσουμε στα προϊόντα περιποίησης, υπάρχει ένα καθοριστικό βήμα που παίζει τεράστιο ρόλο στην εμφάνιση των μαλλιών, το κούρεμα. Και όχι οποιοδήποτε κούρεμα, αλλά αυτό που είναι κατάλληλο για τον τύπο των μαλλιών σας.

Κάθε σγουρό μαλλί είναι διαφορετικό. Οι μπούκλες δεν έχουν όλες την ίδια υφή, ένταση ή κατεύθυνση. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να απευθύνεστε σε κομμωτή που γνωρίζει καλά τη φύση των σγουρών μαλλιών και μπορεί να προτείνει το κατάλληλο σχήμα, ανάλογα με την ποσότητα, το πάχος, τον τύπο κυματισμού και την τριχόπτωση.

