Τα 3 πιο στιλάτα φθινοπωρινά σακάκια που φοριούνται στη Νέα Υόρκη -Διαθέσιμα σε Zara και H&M - iefimerida.gr

Οι πιο stylish γυναίκες στη Νέα Υόρκη συμφωνούν στο ότι υπάρχουν τρία δερμάτινα μπουφάν που δεν πρέπει να λείπουν από μια φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, και τα Zara και H&M επιβεβαιώνουν αυτή την τάση.

Κοιτάζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, γίνεται σαφές ότι αυτά τα κομμάτια κυριάρχησαν, προσφέροντας εικόνες και στιλιστικές ιδέες που μπορούν να εμπνεύσουν και τα δικά μας outfits.

Ανάμεσα σε πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις, ξεχωρίσαμε κυρίως τρία σακάκια που κλέβουν την παράσταση και είναι διαθέσιμα σε Zara και H&M, τα οποία φαίνεται πως θα γίνουν απαραίτητα κομμάτια για τη φθινοπωρινή μας γκαρνταρόμπα

Δείτε στο Bovary.gr τα 3 must-have σακάκια του φθινοπώρου