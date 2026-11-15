 Τα 3 γούνινα πανωφόρια από τα Marks & Spencer που απογειώνουν κάθε χειμερινό σύνολο -Χαρίζουν πολυτελή αέρα
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα 3 γούνινα πανωφόρια από τα Marks & Spencer που απογειώνουν κάθε χειμερινό σύνολο -Χαρίζουν πολυτελή αέρα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Marks & Spencer
Φωτογραφία: Marks & Spencer

Αν υπάρχει ένα πανωφόρι που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό χειμερινό σύνολο σε μια κομψή και πολυτελή εμφάνιση, αυτό είναι το γούνινο

Με glam διάθεση και διαχρονική γοητεία, τα γούνινα πανωφόρια επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις της σεζόν, αποτελώντας μία από τις πιο στιλάτες επιλογές για τις κρύες ημέρες. Στη συλλογή των Marks & Spencer ξεχωρίσαμε τρία ιδιαίτερα κομψά σχέδια που συνδυάζουν ζεστασιά και φινέτσα, δίνοντας αμέσως έναν πιο elegant χαρακτήρα σε κάθε χειμερινό outfit.

Δείτε τα 3 γούνινα πανωφόρια των Marks and Spencer στο Bovary.gr

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