Τα 3 γούνινα πανωφόρια από τα Marks & Spencer που απογειώνουν κάθε χειμερινό σύνολο -Χαρίζουν πολυτελή αέρα

Αν υπάρχει ένα πανωφόρι που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό χειμερινό σύνολο σε μια κομψή και πολυτελή εμφάνιση, αυτό είναι το γούνινο

Με glam διάθεση και διαχρονική γοητεία, τα γούνινα πανωφόρια επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις της σεζόν, αποτελώντας μία από τις πιο στιλάτες επιλογές για τις κρύες ημέρες. Στη συλλογή των Marks & Spencer ξεχωρίσαμε τρία ιδιαίτερα κομψά σχέδια που συνδυάζουν ζεστασιά και φινέτσα, δίνοντας αμέσως έναν πιο elegant χαρακτήρα σε κάθε χειμερινό outfit.

Δείτε τα 3 γούνινα πανωφόρια των Marks and Spencer στο Bovary.gr