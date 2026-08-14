«Με 10 λεπτά τη μέρα θα δείτε αλλαγή στο σώμα»: Γυμνάστρια αποκαλύπτει τις 3 ασκήσεις με σίγουρα αποτελέσματα - iefimerida.gr

Θεωρούμε πως τα δρώμενα της καθημερινότητας δεν μας επιτρέπουν να εντάξουμε στην ρουτίνα μας την γυμναστική ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε

Η προπονήτρια αναφέρει πως οι άνθρωποι τείνουν να παρατάνε τη γυμναστική από την στιγμή που τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται γρήγορα. Το μυστικό σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι η συνέπεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 3 ασκήσεις που προτείνει η προπονήτρια που μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα προγράμματα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά. Αρκεί να διαθέσεις μόνο 10 λεπτά από τον χρόνο σου.

Δείτε ποιες είναι αυτές οι ασκήσεις στο bovary.gr