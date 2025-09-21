25 χρόνια μετά: Η συγκινητική στιγμή που φόρεσε το νυφικό της μητέρας της με vintage μαντίλα - iefimerida.gr

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι σχεδιαστές που δημιουργούν νυφικά κατά παραγγελία, κάποιες νύφες ξέρουν από την αρχή σε ποιον θα εμπιστευτούν τη μεγάλη τους μέρα.

Για εκείνες, η επιλογή του σχεδιαστή είναι ήδη παρμένη είτε γιατί πρόκειται για ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, είτε γιατί έχουν αγαπήσει τη δουλειά του από παλιά. Αυτό ακριβώς συνέβη με τη Mariquilla, μια viral νύφη που μαγνήτισε το ενδιαφέρον πολλών με το ρομαντικό της στιλ. Με τη βοήθεια της σχεδιάστριας Belén Miranda, κατάφερε να μεταμορφώσει το νυφικό της μητέρας της σε κάτι εντελώς μοναδικό.

«Η συνεργασία με την Belén Miranda είναι απόλαυση: ακούει τις ιδέες σου, τις σέβεται, τις εξελίσσει και τις μετατρέπει σε ύφασμα αρκεί να πιστεύει, χάρη στην εμπειρία της, ότι το αποτέλεσμα θα είναι όμορφο», δήλωσε η νύφη στο ισπανικό Hola!. Η σχέση τους, μάλιστα, ξεκίνησε πριν από χρόνια, αφού η Belén είχε σχεδιάσει και το νυφικό της θείας της. Για τη Mariquilla, η απόφαση ήταν ήδη παρμένη πολύ πριν τον αρραβώνα.

